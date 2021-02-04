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Сенаторы двух партий внесли в Конгресс США закон о «санкциях Навального»
09:38 04.02.2021 |
Группа американских сенаторов от обеих партий внесла в Конгресс США законопроект о санкциях в отношении России "за отравление и тюремное заключение" оппозиционера Алексея Навального. Соответствующее сообщение появилось в среду, 3 февраля, на сайте одного из авторов законопроекта республиканца Марко Рубио.
"Правительство Путина имеет долгую и отвратительную историю использования убийств и покушений, чтобы заставить замолчать российских граждан внутри страны и за рубежом, которые обращают внимание на коррупцию и злоупотребления режима", - заявил сенатор-демократ Крис Кунс. "Закон о привлечении России к ответственности за злонамеренную деятельность заставит Путина и его головорезов заплатить за коррупцию и преследование оппонентов", - подчеркнул сам Рубио.
Законопроект предусматривает "целевые санкции против российских должностных лиц, причастных к грубым нарушениям международного права, включая отравление и тюремное заключение лидера оппозиции и антикоррупционного активиста Алексея Навального", говорится в сообщении на сайте Рубио.
Законопроект также требует от Конгресса подготовить отчет об убийстве российского оппозиционера Бориса Немцова и о личном богатстве Владимира Путина и его ближайшего окружения.
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