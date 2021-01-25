МТСБУ в 2020г увеличило выплаты за незастрахованные ТС на треть

Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ) в 2020 году выплатило за владельцев необеспеченных транспортных средств (ТС) - виновников ДТП без действующего полиса ОСАГО 148,8 млн грн, что на 34,9% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

Как отмечается в сообщении бюро, количество выплат за незастрахованных водителей из фонда защиты потерпевших (ФЗП) МТСБУ увеличилось на 28,3%, до 4,09 тыс.

Удельный вес в общем количестве выплат из фонда защиты пострадавших (ФЗП) МТСБУ составляет 63,4%, в общей сумме - 69%. Это больше, чем в 2019 году (44,2% и 52% соответственно), однако увеличение удельного веса выплат владельцам необеспеченных транспортных средств вызвано не только ростом их количества и суммы, но и существенным уменьшением выплат по обязательствам СК-банкротов и страховщиков, которые прекратили работы на рынке ОСАГО, но еще не признаны банкротами в установленном законодательством порядке, отмечается в пресс-релизе.

По данным Моторного бюро, в целом в 2020 году из Фонда защиты потерпевших (ФЗП) было осуществлено 6,464 тыс. выплат пострадавшим в ДТП, или на 10,6% меньше, чем годом ранее, на сумму более 215,7 млн грн (+1,8%). Уменьшение количества выплат произошло исключительно за счет существенного уменьшения выплат по страховщикам-банкротам и компаниям, ушедших с рынка ОСАГО, не выполнив обязательств перед пострадавшими в ДТП.

В 2020 году выплаты по обязательствам по ОСАГО признанных банкротами страховщиков сократились на 68% по количеству (до 601) и на 69% - по сумме выплат (до 13,2 млн грн). Доля таких выплат в общем количестве составила 9,3%, в общей сумме страховых возмещений - 6,1%.

Бюро поясняет сокращение выплат по данной статье по сравнению с предыдущим годом с тем, что МТСБУ в 2019 году осуществило таких выплат на значительно большую сумму, чем за все годы до этого (только по СК "Украина" было выплачено 32,7 млн грн).

По обязательствам шести страховщиков, прекратившим работу на рынке ОСАГО, но еще не признанным банкротами в установленном законодательством порядке, проведено 463 выплаты путем возврата базового гарантийного взноса (БГВ) таких страховщиков в фонд МТСБУ на общую сумму почти 10 млн. грн. Удельный вес этих выплат в общем количестве - 7,2%, в сумме выплат - 4,7%.

Еще одной постоянно растущей статьей выплат по ФЗП МТСБУ указаны выплаты за водителей льготных категорий - в 2020 году они достигли рекордного количества 1,168 тыс. шт. (+18% к показателям-2019) на общую сумму 37,4 млн грн. (+ 26,5%). Удельный вес таких выплат также вырос: по количеству - до 18,1% с 13,7% в 2019-м и по сумме - до 17,3% и с 13,9%.

МТСБУ сообщает, что за последние пять лет выплаты за незастрахованных выросли в 2,5 и 3,5 раза по количеству и суммам соответственно, тогда как в целом выплаты по гарантийному фонду Бюро увеличились всего в 1,3 и 1,8 раза соответственно.

Традиционно незначительные показатели по количеству и сумме выплат составляют выплаты по ДТП, произошедшим по вине неустановленного транспортного средства - 123 выплаты на сумму 6 млн. грн. Наименьшее количество выплат сделано по случаям, где имели место противоправные действия третьих лиц - 9 выплат на 300 тыс. грн.