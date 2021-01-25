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JPMorgan: биткоин останется более рискованным, чем золото
11:44 25.01.2021 |
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Аналитики JPMorgan выступили против биткоина как альтернативы золоту. Первая криптовалюта не защитит инвестиционный портфель во время обвала рынков. Об этом говорится в новом отчете компании, сообщает Bloomberg.
По словам стратегов JPMorgan Джона Норманда и Федерико Маникарди, биткоин является «наименее надежным хеджем в периоды сильного давления на рынки».
Массовое принятие криптовалюты ведет к использованию биткоина для увеличения капиталов, заработанных на подъеме фондового рынка. Соответственно, цифровая валюта будет коррелировать с другими активами.
«Популяризация владения криптовалютой увеличивает корреляции с циклическими активами, потенциально превращая ее из страховки в леверидж. Это снижает преимущества диверсификации и ведет к более низким показателям во время кризиса», - добавили стратеги.
В JPMorgan уверены, что сейчас киты с Уолл-стрит управляют курсом биткоина. Первая криптовалюта стала циклическим активом, уточнили аналитики.
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