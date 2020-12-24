Украина до конца 2020 года привлечет краткосрочный кредит Deutsche Bank до $350 млн

Украина до конца 2020 года привлечет краткосрочный кредит от Deutsche Bank до $350 млн, свидетельствует постановление Кабинета министров №1291 от 23 декабря.

"Окончательное погашение кредита совершается через шесть месяцев после даты получения кредитных средств в соответствии с условиями кредитного договора", - указано в документе.

Согласно ему, кредит привлекается по ставке до 3 мес. LIBOR+5,75%.

При этом процентный доход выплачивается каждые три месяца, указано в постановлении.

Ранее эксперты прогнозировали возможное привлечение Украиной бридж-финансирования на период переговоров с МВФ до получения второго транша по программе stand by и/или выпуска еврооблигаций. Ранее Украина уже прибегала к такой практике

О возможности такого бридж-кредита в начале декабря этого года заявлял премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.