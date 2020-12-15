Золото 15 декабря дорожает в ожидании новостей из США

Стоимость золота умеренно растет во вторник утром в ожидании новостей о новом пакете экономической помощи в США и заседания Федеральной резервной системы (ФРС) на ее последнем заседании в текущем году, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.04 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,39%, или на 7,1 доллара, до 1839,25 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 0,43%, до 24,152 доллара за унцию.

Инвесторы по-прежнему следят за ситуацией с обсуждением пакета помощи экономике США, переговоры о сумме которого ведутся с августа. Ранее в декабре американский министр финансов Стивен Мнучин предложил 916 миллиардов долларов. Окончательное решение до сих пор не было принято.

Аналитики считают, что поддержку стоимости золота могут оказать и ожидания, связанные с грядущим заседанием ФРС во вторник и среду. Рынки ожидают макропрогнозов регулятора, а также его планов в отношении учётной ставки и заявлений о покупке активов. По мнению рыночного аналитика OANDA Эдварда Мои (Edward Moya), чье мнение приводит агентство Блумберг, экономические сложности открывают ФРС возможности для продолжения мягкой монетарной политики.

При этом в целом в последние недели золото заметно подешевело от максимумов, когда в августе оно впервые в истории преодолело отметку в 2 тысячи долларов за унцию. Только за ноябрь золото потеряло около 5,5% своей стоимости. Таким образом, ноябрь стал худшим месяцем для драгметалла за четыре года.

"Цены (на золото - ред.) снова выглядят уязвимыми, но ФРС снова может их спасти", - считает Моя.