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Ответ на «недружественные действия»: Украина вводит спецпошлины на импорт стальных прутков из Беларуси
15:40 25.11.2020 |
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Украина вводит специальную пошлину в отношении импорта в Украину белорусских стальных прутков, что составляет 16,08% от таможенной стоимости. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Правительственный портал".
"Межведомственная комиссия по международной торговле 20 ноября 2020 года рассмотрела представленные Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины материалы по установлению фактов дискриминационных и недружественных действий со стороны Республики Беларусь относительно законных прав и интересов субъектов внешнеэкономической деятельности Украины - производителей стальных прутков и применение адекватных мер", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по результатам рассмотрения указанных материалов было установлено, что действующими нормативно-правовыми актами Республики Беларусь предусмотрено применение экспортных запретов и/или ограничений при поставке отходов и лома черных металлов, в том числе и на территорию Украины.
Так, комиссия решила ввести специальную пошлину в отношении импорта в Украину товара происхождением из Республики Беларусь.
"Размер ставки специальной пошлины в отношении импорта в Украину товара составляет 16,08% от таможенной стоимости. Специальная пошлина применяется с момента вступления в силу Решением Комиссии и до установления факта прекращения Республикой Беларусь дискриминационных и недружественных действий в отношении Украины", - добавляется в сообщении.
Так, решение комиссии вступает в силу через 7 дней со дня опубликования сообщения.
Напомним, Украина и еще шесть стран ввели санкции против Беларуси.
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