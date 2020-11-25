Финансовые новости
- |
- 25.11.20
- |
- 20:08
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Новый пакет помощи бизнесу предлагается профинансировать из Фонда по борьбе с COVID-19 - Устенко
12:52 25.11.2020 |
---
Анонсированный президентом Владимиром Зеленским новый пакет помощи бизнесу предлагается профинансировать из Фонда по борьбе с COVID-19, сообщил советник главы государства Олег Устенко.
"Речь идет о возможности использовать средства Фонда по борьбе с COVID-19, там есть деньги", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.
При этом Устенко добавил, что президент обсудил с Министерством финансов озвученные им предложения, так что в случае принятия эта программа будет профинансирована.
"Минфин знает и Минфин уверен, что в состоянии выполнить то, о чем говорит президент в своем влоге", - сказал советник Зеленского.
Комментируя ситуацию с финансированием расходов Госказначейством, Устенко отметил: "Абсолютно очевидно, что это нехорошая ситуация. Но также правда и то, что традиционно такая ситуация возникала и раньше, хотя не в середине ноября, а в декабре. Все-таки стоит помнить, что 2020-й - необычный, это год глобальной пандемии. Так что хорошо, что эта ситуация не возникла раньше".
При этом он добавил: "Но это решаемая проблема. Насколько мне известно, Минфин более чем активно работает в этом направлении".
По словам советника главы государства, законопроект о новом пакете помощи бизнесу предусматривает также дополнительные компенсаторы на случай полного локдауна.
"Что касается временного пространства, то оно захватывает и период этого года, и, возможно, следующего. Часть этих мер касаются компенсации за карантин выходного дня. Также предусмотрены меры в виде дополнительных компенсаторов на случай, если будет введен полный локдаун", - прокомментировал Устенко, уточнив, что речь идет о поддержке малого бизнеса, который наибольше страдает от карантина.
Как сообщалось, президент Владимир Зеленский заявил, что ближайшее время в парламент будут внесены законопроекты о помощи бизнесу и гражданам в условиях карантина, в частности, о единоразовой материальной помощи.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Суд по делу MH17 отказался рассматривать версии, не связанные с российским «Буком»
|Кто такая Айна Тымчук, которая станет руководителем Харьковской ОГА
|Синод Кипрской православной церкви признал автокефалию ПЦУ
|Соединенные штаты энергетики: как победа Байдена спровоцировала поражение Буславец
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Новогодний марафон: как выбрать крутые подарки для друзей и родственников?