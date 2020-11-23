Золото слабо снижается в цене 23 ноября на неопределенности с коронавирусом

Золото в понедельник утром немного дешевеет, инвесторы оценивают перспективы восстановления мировой экономики на фоне новостей о вакцинах от коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.17 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,03% - или на 0,55 доллара, до 1871,85 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,19% - до 24,32 доллара за унцию.

В понедельник стоимость золота незначительно снижается на волне оптимизма, вызванной новостями об успешных испытаниях вакцин от коронавируса. Так, на прошлой неделе биотехнологическая компания Moderna сообщила об эффективности своего кандидата на уровне 94,5%. Ранее в ноябре компания Pfizer заявила об эффективности совместной с BioNTech разработки в 90% случаев. Позднее сообщалось, что эффективность вакцины составляет 95%.

При этом снижение цен на драгметалл сдерживает продолжающийся рост заболеваемости коронавирусом. Ряд стран фиксирует рекордные приросты, ситуация остается особенно тяжелой в США. По данным университета Джонса Хопкинса число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в США менее чем за неделю выросло на 1 миллион и превысило 12 миллионов, а суточный прирост остается выше отметки в сто тысяч случаев.

Кроме того, небольшую поддержку золоту оказывает снижение курса доллара. В случае удорожания доллара металл становится дороже для держателей иностранной валюты.