Евро 2 ноября замедлил снижение к доллару на статистике из еврозоны

Евро в понедельник днем замедлил снижение к доллару после публикации индекса деловой активности в регионе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.53 EET курс евро к доллару снижался до 1,1639 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1847 доллара за евро. До публикации статистики евро снижался до 1,1633 доллара. Курс доллара к иене рос до 104,85 иены со 104,64 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,09%, до 94,12 пункта.

Трейдеры с оптимизмом встретили статистику из еврозоны, где индекс PMI в промышленности обновил максимум более чем за два года. По окончательной оценке, в октябре он вырос до 54,8 пункта с сентябрьских 53,7 пункта. При этом PMI в промышленности Германии, крупнейшей экономике Европы, в октябре, по окончательным данным, вырос до 58,2 пункта с 56,4 пункта в сентябре. Это максимальное значение за два года и семь месяцев.

Вместе с тем рынки остаются под давлением пандемии коронавируса и новых карантинных мер в Европе, которые могут повлечь за собой очередной спад экономической активности в регионе. Показатели суточного прироста заражений в ряде стран бьют рекорды. Великобритания, Германия, Австрия, Италия усиливают карантинные меры.

Фактором волатильности остаются также президентские выборы в США, которые состоятся уже 3 ноября. Соперниками на выборах являются кандидат от республиканцев и действующий глава Белого дома Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.

"Учитывая вероятность, что исход президентских выборов будет спорным в среду и, возможно, неопределенность продлится еще какое-то время, волатильность может легко возрасти, и это может превратить рынки в американские горки", - предупреждают аналитики UniCredit, которых цитирует Рейтер.