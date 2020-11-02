Финансовые новости
- |
- 02.11.20
- |
- 20:16
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Евро 2 ноября замедлил снижение к доллару на статистике из еврозоны
12:47 02.11.2020 |
---
Евро в понедельник днем замедлил снижение к доллару после публикации индекса деловой активности в регионе, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.53 EET курс евро к доллару снижался до 1,1639 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1847 доллара за евро. До публикации статистики евро снижался до 1,1633 доллара. Курс доллара к иене рос до 104,85 иены со 104,64 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,09%, до 94,12 пункта.
Трейдеры с оптимизмом встретили статистику из еврозоны, где индекс PMI в промышленности обновил максимум более чем за два года. По окончательной оценке, в октябре он вырос до 54,8 пункта с сентябрьских 53,7 пункта. При этом PMI в промышленности Германии, крупнейшей экономике Европы, в октябре, по окончательным данным, вырос до 58,2 пункта с 56,4 пункта в сентябре. Это максимальное значение за два года и семь месяцев.
Вместе с тем рынки остаются под давлением пандемии коронавируса и новых карантинных мер в Европе, которые могут повлечь за собой очередной спад экономической активности в регионе. Показатели суточного прироста заражений в ряде стран бьют рекорды. Великобритания, Германия, Австрия, Италия усиливают карантинные меры.
Фактором волатильности остаются также президентские выборы в США, которые состоятся уже 3 ноября. Соперниками на выборах являются кандидат от республиканцев и действующий глава Белого дома Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.
"Учитывая вероятность, что исход президентских выборов будет спорным в среду и, возможно, неопределенность продлится еще какое-то время, волатильность может легко возрасти, и это может превратить рынки в американские горки", - предупреждают аналитики UniCredit, которых цитирует Рейтер.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|ТКГ тасует дорожные карты: Чем навредят Украине «15 требований» сепаратистов
ТОП-НОВОСТИ
|Война с «чертями» из КС. Как окно возможностей может придавить Зеленского
|Конституционный кризис: Почему эта неделя — решающая для Зеленского
|Итоги местных выборов: Расцвет феодализма, конец «третьей силы», вскоре — война за землю
|В Совете Европы предупредили Киев о последствиях законопроекта Зеленского о КСУ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :