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В Японии создадут поезд на водородном топливе
12:41 02.11.2020 |
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Японские компании Toyota Motor, Hitachi и Восточно-Японская железнодорожная компания (JR East) разрабатывают поезд на водородном топливе.
Компании договорились создать опытный образец электровоза с гибридной тягой, которая будет получать энергию и от аккумуляторных батарей, и от водородных топливных элементов.
Одной из целей проекта является снижение объемов выбросов углекислого газа.
Компания Toyota, создала первый в мире серийный водородный автомобиль, разработает водородные топливные элементы. Один из крупнейших в мире производителей поездов - Hitachi займется созданием гибридной силовой установки, которая сможет работать как от обычных батарей, так и водородной топливной системы. JR East разработает и составит корпус электровоза.
Стоимость будущего поезда оценивается в 4 млрд иен ($38 млн). Он сможет развивать скорость до 100 км/час, а запаса его топлива будет хватать на 140 км.
Компании планируют начать испытания двухвагонных поезда в марте 2022 года в пригороде Токио.
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