В Японии создадут поезд на водородном топливе

Японские компании Toyota Motor, Hitachi и Восточно-Японская железнодорожная компания (JR East) разрабатывают поезд на водородном топливе.

Компании договорились создать опытный образец электровоза с гибридной тягой, которая будет получать энергию и от аккумуляторных батарей, и от водородных топливных элементов.

Одной из целей проекта является снижение объемов выбросов углекислого газа.

Компания Toyota, создала первый в мире серийный водородный автомобиль, разработает водородные топливные элементы. Один из крупнейших в мире производителей поездов - Hitachi займется созданием гибридной силовой установки, которая сможет работать как от обычных батарей, так и водородной топливной системы. JR East разработает и составит корпус электровоза.

Стоимость будущего поезда оценивается в 4 млрд иен ($38 млн). Он сможет развивать скорость до 100 км/час, а запаса его топлива будет хватать на 140 км.

Компании планируют начать испытания двухвагонных поезда в марте 2022 года в пригороде Токио.