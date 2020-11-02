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Renault отказалась от разработки дизельных двигателей
11:12 02.11.2020 |
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Компания Renault отказалась от разработки дизельных моторов. Силовые агрегаты на «тяжёлом» топливе признаны бесперспективными: в Renault уверены, что эра дизельных двигателей внутреннего сгорания заканчивается. В течение пяти лет французская фирма может полностью отказаться от легковых дизелей в пользу гибридов.
В беседе с французским изданием Auto Infos технический директор Renault Жиль Ле Борн подчеркнул, что пока дизельные моторы останутся в глобальной гамме, но разработка новых агрегатов такого типа прекращена.
Ресурсы брошены на развитие электрифицированных силовых установок: ожидается, что к 2025 году доля электрических и гибридных Renault в общем объёме продаж будет достигать 15 процентов, а к 2030 году - 30 процентов.
В течение двух месяцев в гамме Renault в Великобритании останется единственная легковая модель с дизелем - обновлённый Megane. Полное исчезнование дизелей в Соединённом Королевстве - вопрос 12-15 месяцев, ведь Megane сменит поколение в конце 2021 года.
Сокращение производства легковых дизелей Renault подтверждается тем, что партнёр французского концерна - немецкий Daimler - вынужден заменить 1,5-литровую «турбочетвёрку» линейки dCi более объёмным и экологически «вредным» 2,0-литровым агрегатом OM 654.
Компания Renault отказывается от дизельных двигателей вслед за Honda, Mitsubishi, Nissan, Porsche и Volvo. Однако с бесперспективностью дизелей согласны не все автопроизводители: Mazda продолжает разработку новых моторов такого типа, а Audi и вовсе считает агрегаты на «тяжёлом» топливе наиболее эффективными.
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