В Украине запустили новую платформу по электронным торгам энергоресурсами

Ассоциация "Газовые трейдеры Украины" выступила инициатором запуска новой платформы электронных биржевых торгов энергоресурсами ТБ «Украинский хаб».

Об этом Укринформу сообщили в пресс-службе ассоциации.

"Ассоциация «Газовые трейдеры Украины», участниками которой являются свыше 30 компаний-трейдеров энергоресурсов, выступила инициатором запуска новой площадки электронных биржевых торгов энергоресурсами товарная биржа «Украинский хаб». На электронной торговой системе в тестовом режиме уже два раза 15 и 23 октября 2020 года были проведены биржевые торги природным газом", - говорится в сообщении.

На ТБ «Украинский хаб» планируется проводить торги по секциям «Природный газ», «Сжиженный газ» и «Нефтепродукты».

«С активным развитием рынка газа в Украине, его либерализацией, расширением географии и количества участников, - решением ассоциации стало поддержание инициативы новой биржевой платформы, на которую существует запрос у трейдеров, где бы параллельно с ныне действующими биржами создавался альтернативный индикатив цены, совершенствовались бы правила биржевой торговли и, таким образом, мы пришли бы к ликвидности биржевых площадок. Мы ожидаем, что объемы продаж газа через биржевые площадки в ближайшие годы увеличатся, поэтому сегодня надо запускать все конкурентные продукты, опции, которые будут востребованы рынком: спот, балансировка и т.д. Главная цель к которой мы все должны стремиться - это создание восточно-европейского газового хаба в Украине», - сказал президент ассоциации "Газовые трейдеры Украины" Андрей Мизовец.