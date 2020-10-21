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На таможне урегулирован механизм «единого окна»
16:54 21.10.2020 |
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На заседании 21 октября Кабинет министров принял постановление об использовании механизма «единого окна» для международной торговли, разработанное Министерством финансов.
Постановлением утвержден Порядок взаимодействия между декларантами, их представителями, другими заинтересованными лицами и таможенными органами, другими государственными органами, учреждениями и организациями, уполномоченными на осуществление разрешительных или контрольных функций по перемещению товаров, транспортных средств коммерческого назначения через таможенную границу Украины, с использованием механизма "единого окна", сказано в сообщении Кабмина.
Постановление принято с целью приведения в соответствие с Таможенным кодексом Украины Порядка взаимодействия с использованием механизма "единого окна" между декларантами, таможенными органами и другими государственными органами на замену действующему порядке.
Постановлением вводятся новые инструменты электронного взаимодействия с использованием механизма "единого окна" между бизнесом, таможенными и другими государственными органами.
"Единое окно" таможни начало свою работу четыре года назад, что существенно упростило ведение ВЭД. На сегодня 100% импортных операций осуществляется с помощью этого сервиса.
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