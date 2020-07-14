В Windows 10 тестируется поддержка работы с несколькими смартфонами

Компания Microsoft объявила о запуске давно ожидаемой функции, расширяющей возможности компьютеров с Windows 10 по работе со смартфонами.

В приложении Your Phone (Ваш телефон) появилась поддержка работы с несколькими устройствами Android. На данный момент функция находится в тестовой стадии. Она начала распространяться для участников программы Windows Insiders.

До этого момента к приложению Your Phone можно было подключить только одно устройство. Как отмечают разработчики, теперь можно легко подсоединить дополнительное устройство к Your Phone. Для этого появилась новая кнопка Add a device (Добавить устройство) в настройках.

Приложение Your Phone даёт доступ с компьютера к данным на смартфоне, включая фотографии, а также мобильным приложениям. На ПК можно просматривать и отвечать на текстовые сообщения, управлять оповещениями, совершать и принимать звонки, и так далее.