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В Windows 10 тестируется поддержка работы с несколькими смартфонами
14:54 13.07.2020 |
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Компания Microsoft объявила о запуске давно ожидаемой функции, расширяющей возможности компьютеров с Windows 10 по работе со смартфонами.
В приложении Your Phone (Ваш телефон) появилась поддержка работы с несколькими устройствами Android. На данный момент функция находится в тестовой стадии. Она начала распространяться для участников программы Windows Insiders.
До этого момента к приложению Your Phone можно было подключить только одно устройство. Как отмечают разработчики, теперь можно легко подсоединить дополнительное устройство к Your Phone. Для этого появилась новая кнопка Add a device (Добавить устройство) в настройках.
Приложение Your Phone даёт доступ с компьютера к данным на смартфоне, включая фотографии, а также мобильным приложениям. На ПК можно просматривать и отвечать на текстовые сообщения, управлять оповещениями, совершать и принимать звонки, и так далее.
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