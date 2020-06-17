Финансовые новости
- |
- 17.06.20
- |
- 23:46
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Бензин и дизтопливо на АЗС 17 июня показали незначительный рост
20:38 17.06.2020 |
---
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 17 июня 2020 г. отмечалось повышение цен сжиженный газ.
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС немного выросла на 0.1% (1.0 коп/л) до 20.78 грн/л, бензина А-95 евро - немного выросла на 0.0% (1.0 коп/л) до 22.47 грн/л. Дизельное топливо евро подорожало на 0.11% (2.0 коп/л) до 21.68 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 17 июня 2020 г. подорожал на 0.41% (5.0 коп/л) до 11.25 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 50.1%.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|20.78
|16.50
|0.07
|0.16
|Бензин А-95 евро
|22.47
|17.00
|0.05
|0.28
|Дизельное топливо Евро
|21.68
|16.18
|0.11
|0.43
|Сжиженный газ
|11.25
|9.65
|0.41
|4.61
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Шмыгаль предложил назначить министром образования бывшего депутата от Партии регионов
|Верховный Суд разрешил оспорить конфискацию средств окружения Януковича на $1,5 миллиарда
|Кабмин продлил адаптивный карантин до 31 июля
|Амнезия Шабунина, или Почему «антикоррупционер» боится собственных желаний
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :