Доля украинских НПЗ в балансе рынка бензинов близится к 55%

Объем поставок автомобильных бензинов на украинский рынок в мае 2020 г. вырос на 20%, до 183 тыс. т, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (163 тыс. т). Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные собственного исследования.

Производство бензинов на украинских НПЗ выросло на 28%, до 96 тыс. т. В частности, Кременчугский НПЗ, по данным «А-95», нарастил выпуск бензинов на 37%, до 88 тыс. т, по сравнению с маем 2019 г. Доля украинских бензинов в общем балансе рынка по итогу мая 2020 г. составила 54% против 48% в мае 2019 г.

Импортные поставки в мае снизились на 2%, до 84 тыс. т. В частности, белорусские Мозырский и Новополоцкий НПЗ в мае отгрузили в Украину 65,7 тыс. т автомобильных бензинов, что на 12% больше, чем в мае 2019-го. Мажейкяйский НПЗ (Литва) снизил отгрузки в Украину на 33%, до 18 тыс. т, по сравнению с маем 2019 г. (26 тыс. т).

По сравнению с апрелем 2020 г., в мае объем поставок автомобильных бензинов на рынок увеличился на 11,5% (на 18 тыс. т).

Структура наполнения рынка автобензина в мае 2020/2019 гг. по источникам поставки

За 5 месяцев 2020 г. баланс рынка автомобильных бензинов увеличился на 7,2% (на 54,6 тыс. т), до 810 тыс. т. Украинские НПЗ нарастили производство на 22%, до 444 тыс. т, импорт снизился на 6,4%, до 366 тыс. т.

Структура рынка автобензинов за 5 мес. 2020 г. по источникам поставки

Как сообщал enkorr, баланс украинского рынка бензинов в 2019 г. составил 1,95 млн т, что на 1,3% больше 2018 г. Производство украинскими НПЗ в 2019 г. повысилось на 10% (на 84 тыс. т), до 908 тыс. т. Импорт в 2019 г. сократился на 5,6% или на 56 тыс. т и составил 1,03 млн т.

В 2018 г. «Укртатнафта» начала лоббировать введение заградительных пошлин на импорт бензинов из Беларуси, мотивируя необходимостью защиты внутреннего производителя против субсидированного импорта. В конце 2019 г. от этой идеи в «Укртатнафте» временно отказались, начав кампанию против импорта российского ДТ и СУГ. Также «Укртатнафта» продолжает настаивать на пересмотре ставок акцизного налога на бензин и сжиженный газ, из-за роста популярности которого потребление бензинов в последние годы снижалось.