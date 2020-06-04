Рада ввела ответственность за получение статуса «вора в законе» и создание либо участие в преступных сообществах

Верховная Рада ввела уголовную ответственность за получение статуса "вора в законе" и за создание преступных сообществ, а также участие в них.

За соответствующий законопроект № 2513 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины касательно ответственности за преступления, совершенное преступным сообществом" в целом проголосовало 236 народных депутатов.

"Суть и цель законопроекта, чтобы "воры в законе" как явление исчезли с территории Украины", - сказал глава парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский, представляя законопроект в повторном втором чтении, на пленарном заседании в четверг.

Как отмечается в пояснительной записке, целью законопроекта является прекращение деятельности преступных сообществ, участников таких сообществ, привлечение к уголовной ответственности "воров в законе", а также других участников преступных сообществ, и лиц, причастных к созданию и функционированию преступных сообществ.

Законопроект вносит изменения в Уголовный, Уголовный процессуальный, Уголовно-исполнительный кодексы и другие законы.

В частности в законодательство вводится понятие "лицо, которое осуществило преступное влияние или является лицом, которое находится в статусе субъекта повышенного преступного влияния, в том числе в статусе "вора в законе"".

Согласно новой редакции ст. 255 Уголовного кодекса, создание преступной организации, руководство такой организацией или ее структурными частями карается лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества. Участие в преступной организации карается лишением свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества. Аналогичные действия, совершенные служебным лицом с использованием служебного положения караются лишением свободы на срок от 8 до 13 лет с конфискацией имущества.