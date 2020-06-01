Задолженность населения за жилкомуслуги в апреле сократилась на 4,8% (без учета электроэнергии) – Госстат

Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в апреле 2020 года сократилась на 4,8% к марту и составила 57,3 млрд грн (без учета электроэнергии).

Согласно данным Государственной службы статистики (Госстат), в целом в апреле украинцы уплатили за жилкомуслуги 14,3 млрд грн, что составило 125,8% начисленной за этот месяц суммы. За поставку электроэнергии уплачено 5,9 млрд грн.

Наиболее высокий уровень оплаты жилкомуслуг в апреле-2020 зафиксирован в Черкасской (148,8% суммы начислений, за счет погашения долгов предыдущих периодов), Львовской (144%) и Тернопольской (143%) областях.

Наиболее низкий уровень оплаты – в Одесской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях (97-115% суммы начислений).

По данным Госстата, с начала 2020 года с населением заключено 15,5 тыс. договоров о погашении реструктуризированной задолженности за жилкомуслуги на общую сумму 257,4 млн грн. Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров составила 126 млн грн.

Данные приведены без учета аннексированного Крыма и Севастополя, а также части временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.