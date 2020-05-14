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Нефть дорожает 14 мая на фоне неожиданного снижения запасов сырья в США
08:42 14.05.2020 |
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Мировые цены на нефть в четверг утром растут на оптимизме вокруг неожиданного сокращения запасов в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.56 EET цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,62% - до 29,37 доллара за баррель, июньских фьючерсов на нефть марки WTI - на 1,23%, до 25,62 доллара за баррель.
Росту цен на нефть способствует снижение запасов нефти в США, однако рост ограничен опасениями, что потенциальная вторая волна пандемии коронавируса может снова вызвать новые ограничения и оказать влияние на спрос на топливо.
Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 8 мая, сократились на 0,7 миллиона баррелей до 531,5 миллиона баррелей, сообщило в среду управление энергетической информации минэнерго страны, в то время как аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали увеличение на 4,1 миллиона баррелей.
"Коммерческие запасы нефти в США неожиданно сократились на прошлой неделе, добавляя все больше свидетельств того, что рынок нефти в США прошел худшее", - отметили аналитики Capital Economics, чье мнение приводит агентство.
Однако обеспокоенность по поводу возможной второй волны заболеваний коронавирусом сдерживает рост, в то время как в Южной Корее и Китае появились новые случаи заражения COVID-19 после смягчения карантинных мер.
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