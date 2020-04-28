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Цена автогаза в Киеве 28 апреля близится к 8 грн/л
14:17 28.04.2020 |
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Средняя цена сжиженного газа на АЗС в Киеве и области 28 апреля опустилась сразу на 20 коп./л, до 8,15 грн/л, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».
Цены газа в столичном регионе находятся на минимальном за четыре года уровне. Соотношение средней цены газа к бензину А-95 составляет 36,4%.
Самая низкая в регионе цена зафиксирована на станциях МОТТО (7,18 грн/л), Avantage (7,25 грн/л) и Mango (7,30 грн/л). Эти сети 28 апреля в среднем снизили стоимость газа на 20 коп./л. На отдельных станциях, например, на АЗС Avantage в Чабанах (Киевская обл.), цена опустилась до 6,95 грн/л.
ОККО и WOG на столичных станциях снизили цены газа на 30 коп./л, до 8,98 грн/л. «Приват» в столичном регионе понизил цены сразу на 80 коп./л, до 8,65 грн/л.
В среднем по стране цена автогаза 28 апреля снизилась на 18 коп./л, до 8,67 грн./л (см. табл.).
Как сообщал enkorr, из-за введённого карантина объем розничной реализации газа упал на 20-30%, по оценкам участников рынка. На начало апреля профицит на рынке СУГ оценивался трейдерами в 20-25 тыс. т. За первые две декады апреля в Украину импортировано 67,8 тыс. т сжиженного газа, что на 5% меньше, чем за аналогичный период марта.
Изменение розничных цен автогаза на АЗС со 27 на 28 апреля, грн/л:
|
Компания
|
LPG
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
9,37
|
-0,33
|
WOG
|
9,34
|
-0,34
|
Авиас
|
8,10
|
-0,12
|
Укрнафта
|
8,19
|
-0,16
|
AMIC
|
8,71
|
-0,04
|
Shell
|
8,83
|
-0,16
|
SOCAR
|
9,74
|
-0,03
|
БРСМ-Нафта
|
8,54
|
-0,08
|
Glusco
|
7,95
|
0,00
|
Автотранс
|
8,48
|
-0,01
|
KLO
|
8,29
|
0,00
|
UPG
|
8,40
|
-0,30
|
Параллель
|
8,99
|
0,00
|
BVS
|
8,79
|
-0,10
|
Chipo
|
8,30
|
-0,22
|
Род-Ник
|
8,79
|
-0,10
|
Авантаж 7
|
7,25
|
-0,20
|
SUN OIL
|
8,60
|
-0,41
|
Mango
|
7,74
|
-0,27
|
Motto
|
7,78
|
-0,45
|
Средняя цена в Украине:
|
8,67
|
-0,18
|
|
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