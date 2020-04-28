Цена автогаза в Киеве 28 апреля близится к 8 грн/л

Средняя цена сжиженного газа на АЗС в Киеве и области 28 апреля опустилась сразу на 20 коп./л, до 8,15 грн/л, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».

Цены газа в столичном регионе находятся на минимальном за четыре года уровне. Соотношение средней цены газа к бензину А-95 составляет 36,4%.

Самая низкая в регионе цена зафиксирована на станциях МОТТО (7,18 грн/л), Avantage (7,25 грн/л) и Mango (7,30 грн/л). Эти сети 28 апреля в среднем снизили стоимость газа на 20 коп./л. На отдельных станциях, например, на АЗС Avantage в Чабанах (Киевская обл.), цена опустилась до 6,95 грн/л.

ОККО и WOG на столичных станциях снизили цены газа на 30 коп./л, до 8,98 грн/л. «Приват» в столичном регионе понизил цены сразу на 80 коп./л, до 8,65 грн/л.

В среднем по стране цена автогаза 28 апреля снизилась на 18 коп./л, до 8,67 грн./л (см. табл.).

Как сообщал enkorr, из-за введённого карантина объем розничной реализации газа упал на 20-30%, по оценкам участников рынка. На начало апреля профицит на рынке СУГ оценивался трейдерами в 20-25 тыс. т. За первые две декады апреля в Украину импортировано 67,8 тыс. т сжиженного газа, что на 5% меньше, чем за аналогичный период марта.



