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Минфин Украины переносит запуск среднесрочного бюджетного планирования
13:01 21.04.2020 |
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Министерство финансов Украины переносит запуск среднесрочного бюджетного планирования в связи с неопределенностью волатильности экономических прогнозов.
"Стабилизация ситуации с пандемией COVID-19 позволит разработать более реалистичные макроэкономические прогнозы и использовать их для среднесрочного бюджетного планирования, что, в свою очередь, позволит подготовить качественный документ о бюджетной политике на среднесрочную перспективу", - указал Минфин в сообщении в пятницу.
Как сообщалось, 6 декабря 2018 года Верховная Рада приняла в целом закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины о внедрении среднесрочного бюджетного планирования" (№8044), которым ввела трехлетнее бюджетное планирование.
В принятом документе Минфин отвечает за составление Бюджетной декларации, определяющей бюджетную политику на последующие три года, и ежегодно совместно с другими главными распорядителями средств госбюджета обновляет ее и подает соответствующий проект Кабмину до 15 мая.
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