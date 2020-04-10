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Украинские экспортеры получили дополнительный доступ на рынок Сингапура
14:59 10.04.2020 |
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Украинские производители термически обработанных продуктов из мяса птицы, свинины и яиц отныне смогут получать разрешения для экспорта продукции на рынок Республики Сингапур.
Соответствующее решение приняло Государственное агентство Сингапура по вопросам пищевых продуктов, сообщает пресс-служба МИД.
«Украинские экспортеры, которые хотят использовать новые возможности, должны заполнить анкету украинского экспортера от Посольства Украины в Республике Сингапур (касается исключительно экспорта украинских товаров на рынки стран АСЕАН: Брунея, Вьетнама, Индонезии, Камбоджи, Лаоса, Малайзии, Мьянмы, Филиппин, Сингапура, Таиланда) по ссылке" - говорится в сообщении.
В МИД отметили, что подробные разъяснения относительно условий экспорта в Сингапур можно получить в Государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, и пообещали вместе с отечественными экспортерами и в дальнейшем открывать новые возможности для украинских товаров на рынках Сингапура и стран АСЕАН.
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