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Кабмин отменил обязательную регистрацию и техосмотр для некоторых видов судов
18:04 08.04.2020 |
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Кабмин поддержал внесение изменений в Порядок ведения государственного судового реестра и Судовой книги Украины.
Такое решение было принято на заседание правительства 8 апреля.
"Предлагается внести в Порядок и отменить обязательную регистрацию маломоторних судов с механическим двигателем максимальной мощностью до 10 кВт, которые ранее подлежали регистрации.
Также - весельные суда длиной до 4 метров, которые не используются для промысла водных биоресурсов, перевозки грузов или пассажиров в коммерческих целях. А также - для подобных судов отменяется обязательный технический осмотр", - заявил министр инфраструктуры Власдислав Криклий.
По его словам, это повлияет примерно на 30% судовладельцев, которые освободятся от обязательной регистрации маломерных судов.
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