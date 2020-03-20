Государственная фискальная служба получила временного руководителя

Правительство приняло решение о временном возложении исполнения обязанностей главы Государственной фискальной службы Украины Сергея Солодченко.

Соответствующее распоряжение Кабинета министров от 18 марта 2020 года №316-р обнародовал Правительственный портал.

"Возложить временно исполнение обязанностей Главы Государственной фискальной службы Украины на первого заместителя Председателя Государственной фискальной службы Украины Солодченко Сергея Викторовича", - говорится в тексте распоряжения.

По информации на сайте ГФС, Солодченко с декабря 2017 года по март 2020 года находился на должности начальника Главного следственного управления финансовых расследований Государственной фискальной службы Украины.

В марте 2020 года он был назначен на должность первого заместителя председателя ГФС.

Как сообщал Укринформ, Сергей Солодченко 12 февраля 2020 года уже предназначался в. и. о. председателя Государственной фискальной службы вместо Дениса Гутенко.

С декабря 2018 года в Украине реформируется Государственная фискальная служба путем разделения на Государственную налоговую службу и Государственную таможенную службу.

По словам экс-министра финансов Оксаны Маркаровой, завершающим этапом реформы ГФС в Украине станет создание единой Службы расследований финансовых преступлений.