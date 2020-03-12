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SpaceX наметила на май пилотируемый полёт Crew Dragon
17:21 11.03.2020 |
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Похоже, что аэрокосмическая компания SpaceX вышла на завершающий этап подготовки к пилотируемому полёту космического корабля Crew Dragon.
Президент и главный операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл (Gwynne Shotwell) сообщила во вторник журналистам, что компания планирует примерно через два месяца отправить астронавтов на корабле Crew Dragon в космос в рамках программы NASA Commercial Crew Program по созданию частных пилотируемых космических кораблей для транспортировки астронавтов на Международную космическую станцию и обратно на Землю.
«Мы определились на май. У нас есть над чем поработать, у NASA есть над чем поработать», - заявила Шотвелл в ходе конференции Satellite 2020, проходящей сейчас в Вашингтоне (округ Колумбия).
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