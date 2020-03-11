Оптовые цены ДТ 10 марта не среагировали на обвал внешних котировок

Средняя цена дизельного топлива в оптовом сегменте 10 марта сохранилась на уровне 19,60 грн/л, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга оптового рынка «Консалтинговой группы А-95».

Обвал мировых цен на нефть 6 и 9 марта повлек за собой снижение мартовских котировок, к которым привязаны импортные контракты украинских трейдеров, в среднем на $25/т. С учетом ослабления гривны на 1,5%, расчетная цена импортного паритета по состоянию на 10 марта опустилась примерно на 2,4% или на 40 коп./л, по сравнению с пятницей 6 марта.

Расчетное снижение цены импортного паритета не отразилось на уровне цен ни на одном из основных базисов оптовой торговли.

Украинский рынок по-прежнему находится в состоянии ограниченного предложения, вызванного сокращением внешних поставок в начале марта. Из-за этого, на прошлой неделе (2-6 марта) на рынке возник ажиотаж и оптовые цены выросли в среднем на 75 коп/л.

Оператор отгрузок с трубопровода «ПрикарпатЗападтранс» компания «Анвитрейд» (Wexler Group) 10 марта сохранила предложение в прейскуранте на уровне 19,30 грн/л. Компания также возобновила продажи с дарницкой нефтебазы в Киеве по 19,40 грн/л, что было самым низким ценовым предложением в регионе 10 марта.

Операторы нефтебаз в Коростене - компании «Укрпалетсистем» и «Фактор» - в рынок с дизтопливом не выходили. В Южном и Николаеве цены сохранились на уровне 18,80-19,00 грн/л.

Напомним, с 4 марта в оптовом рынке наблюдается ограниченное предложение дизельного топлива, что спровоцировало ажиотажное повышение цен. Ранее enkorr сообщал, что в марте возможна напряженная ситуация с поставками дизтоплива ввиду снижения отгрузок из Беларуси и увеличения спроса в связи с теплой погодой. Прогнозная потребность рынка в марте оценивается в 600 тыс. т при ожидаемых поставках 530 тыс. т.

Как сообщал enkorr, 6 марта переговоры ОПЕК и стран-участниц ОПЕК+ закончились полным разрывом альянса между Россией и ОПЕК во главе с Саудовской Аравией. Камнем преткновения стало нежелание России соглашаться на предложенное Саудовской Аравией о новом сокращении, которое должно было компенсировать снижение спроса на нефть из-за эпидемии коронавируса.

Уже через несколько часов после окончания переговоров в Вене саудовское правительство дало понять, что объявляет ценовую войну. Нефтяной монополии Saudi Aramco было указано установить рекордные за 20 лет скидки на $6-8/барр. к отпускным ценам, в результате чего дисконт саудовской нефти к Brent превысил $10.

В итоге 9 марта на открытии торгов цены на нефть упали на 30%. Обвал цены на нефть на открытии биржи ICE в 2:00 по Киеву в понедельник (9 марта) стал худшим со дня начала операции «Буря в пустыне» в 1991 году. 10 марта майские фьючерсы на Brent частично восстановились до уровня $37 за баррель.

