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Глава НБУ назвал условия для снижения учетной ставки
17:05 02.03.2020 |
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Быстрое снижение инфляции дало возможность Национальному банку снизить учетную ставку до 11%, а к концу года ставка может упасть до 7%. Об этом сказал глава НБУ Яков Смолий во время неформальной встречи с представителями экономического блока правительства, сообщает пресс-служба НБУ.
Смолий напомнил, что инфляция снижается быстрее, чем ожидали в Национальном банке (до 3,2% в январе, - ред.).
"Это дает нам возможность активно снижать учетную ставку, что мы и делали в течение зимних месяцев. Ожидаем, что при условии продолжения реформ и сотрудничества с МВФ этот год завершим со ставкой на уровне 7%. Это нужно и для удержания инфляции в оптимальном для экономики диапазоне 5% +/- 1 п.п., и дает возможность снизить стоимость кредитов для бизнеса и населения и стимулировать деловую активность", - отметил Смолий.
Напомним, премьерьер-министр Алексей Гончарук ожидает, Национальный банк в марте может существенно снизить учетную ставку.
Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины принял решение снизить учетную ставку с 13,5% до 11,0% годовых с 31 января 2020 года.
На заседании в январе НБУ изменил прогноз относительно учетной ставки. Согласно прогнозу, НБУ сможет снизить ставку до 7% на конец 2020 года.
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