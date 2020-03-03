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Пресс-служба BMW опубликовала финальный тизер электрокара BMW i4
15:51 02.03.2020 |
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Компания BMW заявила, что несмотря на отмену Женевского автосалона из-за коронавируса, электрический концепт i4 все равно дебютирует в то же время, что и предполагалось ранее. Также пресс-служба марки опубликовала финальный тизер модели, раскрывающий детали внешности новинки.
Представители баварского автопроизводителя заявили, что все мероприятия, которые были запланированы на Женевский автосалон, все равно состоятся несмотря на его отмену, просто пройдут в онлайн-режиме. Так, презентация электрического седана состоится 3 марта, а проведет ее председатель совета директором BMW Оливер Зипсе.
Емкость батареи новинки составит 80 киловатт-часов. Зарядить ее до 80 процентов от 150-киловаттной станции можно всего за 35 минут. Запас хода по циклу WLTP - 600 километров. Силовая установка на пике сможет развивать 530 лошадиных сил, а на разгон с места до 100 километров в час автомобиль будет тратить четыре секунды. Максимальная скорость превысит 200 километров в час.
Электрический седан i4 встанет на конвейер мюнхенского завода марки в 2021 году. Возможно, ближе к началу серийного производства в компании расскажут об альтернативных силовых установках - модульная платформа позволяет комбинировать агрегаты довольно гибко.
На сегодняшний день в линейке электромобилей BMW представлены две модели: городской компактный хэтчбек i3 и i8 в кузовах купе и родстер.
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