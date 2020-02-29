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Нацбанк с 24 по 28 февраля сократил покупку валюты на межбанке еще на треть
19:35 28.02.2020 |
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Национальный банк Украины (НБУ) за период с 24 по 28 февраля сократил покупку валюты на межбане до $81, по сравнению с $125 млн неделей ранее.
Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
В том числе по единому курсу (с использованием инструмента matching) НБУ выкупил $41 млн, путем проведения интервенций с выбором лучшей цены Нацбанк купил $40 млн.
В целом с начала 2020 года НБУ купил на межбанке $1,08 млрд, продал - $295 млн.
Как сообщалось, Национальный банк за период с 17 по 21 февраля сократил покупку валюты на межбанковском валютном рынке до $125 млн.
За период с 10 по 14 февраля НБУ сократил покупку валюты на межбанковском валютном рынке до $165,5 млн.
С 3 по 7 февраля НБУ купил на межбанковском валютном рынке $362,5 млн, а продал - $45 млн.
Неделей ранее - с 27 по 31 января - Национальный банк продал на межбанковском валютном рынке $143,5 млн, приостановив покупку валюты впервые с сентября 2018 года.
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