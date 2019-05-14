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Справочный курс гривни вырос на 11,21 коп. до 26,1057 грн
12:43 13.05.2019 |
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Национальный банк повысил справочный курс гривни, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на 11,21 коп. до 26,1057 UAH/USD.
В предыдущий торговый день НБУ повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 11-12 мая, на 4,23 коп. до 26,2178 UAH/USD.
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