Рост курса гривни в апреле произошел благодаря рекордному притоку иностранных инвестиций в ОВГЗ

В апреле гривня укрепилась к доллару на 2,3%, а к евро - на 3,1%, в частности, благодаря рекордному притоку иностранных инвестиций в облигации внутреннего государственного займа.

Об этом говорится в макроэкономическом обзоре НБУ.

В течение месяца предложение иностранной валюты на рынке значительно превышало спрос на нее.

При этом Нацбанк проводил интервенции на валютном рынке с целью пополнения международных резервов и сглаживания чрезмерных колебаний на рынке. По итогам месяца положительное сальдо операций НБУ на валютном рынке составило почти 300 млн долларов.

В НБУ отметили, что на мировых финансовых рынках ситуация для стран с развивающимися рынками, за исключением последней декады месяца оставалась благоприятной благодаря смягчению монетарной политики ведущими центральными банками.

"Однако появление позитивных экономических данных США на фоне слабых данных еврозоны обусловили стремительное укрепление доллара США. В результате в конце апреля большинство валют стран, с развивающимися рынками девальвировали", - отмечается в обзоре.