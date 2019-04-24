Samsung может выпустить собственную криптовалюту

Южнокорейская корпорация Samsung Electronics, предположительно, занимается разработкой блокчейна, который может быть задействован для выпуска её собственной криптовалюты, пишет CoinDesk Korea со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Ожидается, что в основе блокчейна Samsung будет лежать кодовая база Ethereum. По словам источника, в настоящее время проект находится на стадии внутреннего тестирования и в перспективе может быть преобразован в публичный блокчейн. Он также допустил, что выпущенная Samsung криптовалюта будет обращаться на общедоступных торговых платформах.

«Мы ожидаем, что Samsung Coin выйдет на рынок, однако направление проекта пока не определено», - заявил источник в компании. Ранее Samsung представила смартфон Galaxy S10 с поддержкой крипто-кошелька, в частности для работы с децентрализованными приложениями в экосистеме Ethereum.

Есть вероятность, что криптовалюта будет пользоваться спросом на родном рынке вендора - в Южной Корее, граждане которой рекордно увеличили скупку цифровых активов, не испугавшись «криптозимы».

В минувшем году криптовалютными активами обладали примерно 6 процентов граждан страны. Многие из них в ходе опросов сообщали, что готовы продать средства для того, чтобы перевести их в фиат. Причиной такой тенденции был спад криптовалютного рынка. Сейчас количество инвесторов в токены из Южной Кореи постепенно увеличивается.

Средняя сумма инвестиций на одного гражданина страны сейчас составляет примерно $6 тыс. Еще в минувшем году показатель был в два раза меньше. И это происходит на фоне того, что Сеул отказывается снять запрет на проведение ICO, хотя некоторые подвижки в эту сторону все же могут в ближайшее время произойти, учитывая позицию южнокорейских законодателей.

Многие специалисты отмечают, что рост размера инвестиций также стал следствием подорожания множества токенов, начавшегося в текущем году. Согласно исследованию, проведенному Фондом по защите прав финансовых инвесторов Южной Кореи, порядка 7,4% взрослых представителей этой страны являются держателями криптовалют. Это приблизительно столько же, сколько в США (8%), однако меньше показателя в 20%, который отмечался ранее в исследовании банка ING по Турции.

Самой крупной группой инвесторов в Южной Корее оказались граждане в возрасте от 50 лет. Молодые люди только в 5 процентах случаев предпочли хранить свои сбережения в криптовалютных активах. Граждане среднего возраста уверены, что средства должны иметься в нескольких валютах, что позволит справиться с перепадами курса.