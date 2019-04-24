В Алжире взяты под стражу четыре брата-миллиардера из окружения Бутефлики

Суд в Алжире распорядился временно взять под стражу четырех братьев-миллиардеров из семьи Кунинеф, близкой к ушедшему в отставку президенту страны Абдельазизу Бутефлике. Об этом сообщил в среду, 24 апреля, местный телеканал Ennahar TV.

Реда, Абделькадер, Карим и Тарек Кунинефы обвиняются в несоблюдении обязательств по контрактам в отношении государственных проектов, незаконном получении привилегий и присвоении земельной собственности и лицензий. Как отмечает агентство AFP, у братьев имеется бизнес во всех сферах алжирской экономики - от агробизнеса до гражданского строительства.

Богатейший бизнесмен также помещен под стражу

Накануне под стражу был помещен задержанный вместе с братьями Кунинеф гендиректор крупнейшей частной компании Алжира Cevital Иссад Ребраб, которого считают богатейшим бизнесменом страны.74-летний Ребраб был задержан по приказу прокурора, его подозревают в предоставлении ложных данных о переводе денег за границу и из-за границы, а также в неправомерном использовании налоговых льгот, сообщили государственные СМИ Алжира.

По данным Forbes, состояние Иссада Ребраба - шестое по величине в Африке. С 2015 года Ребраб открыто конфликтовал с властями Алжира, обвиняя их в блокировании инвестиций в стране. Он также поддерживал протесты против Бутефлики.

Все пять миллиардеров были задержаны в Алжире 22 апреля в рамках антикоррупционного расследования. Несколькими днями ранее бывший премьер-министр Ахмед Уяхья и действующий министр финансов Мухаммед Лукаль были вызваны в суд по делу о предполагаемом нецелевом использовании бюджетных средств.

Отставка президента Алжира Бутефлики

2 апреля после многих недель протестов Абдельазиз Бутефлика сообщил Конституционному совету страны, что немедленно слагает с себя полномочия президента. 9 апреля парламент Алжира назначил временным главой государства 77-летнего Абделькадера Бенсалеха, который более 16 лет занимал пост председателя Совета нации (верхней палаты парламента). Бенсалех заявил о проведении президентских выборов 4 июля, пообещав, что они будут "прозрачными".

Протесты в Алжире стали крупнейшими со времен "арабской весны" 2011 года протесты. Сначала их участники выступали против предполагаемого пятого президентского срока 82-летнего Абдельазиза Бутефлики. После отказа президента от намерения выставлять свою кандидатуру на выборах, первоначально намечавшихся на 18 апреля, число участников протестных акций заметно увеличилось.

Абдельазиз Бутефлика являлся президентом Алжира с 1999 года. После инсульта в 2013 году он прикован к инвалидной коляске и с тех пор редко появляется на публике и не выступает с речами.