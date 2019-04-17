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Потребнастроения украинцев в марте-2019 ухудшились - исследование
19:47 17.04.2019 |
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Индекс потребительских настроений в марте 2019 года по сравнению с февралем снизился на 1,7 пункта - до 65,3 по 200-балльной шкале, свидетельствует исследование Info Sapiens.
"Среднее значение индекса потребительских настроений в первом квартале 2019 года превышает среднее значение за четвертый квартал 2018 года и весь 2018 год. Наибольший прирост в первом квартале показывают индексы ожиданий развития экономики в ближайший год и в следующие пять лет", - комментируют аналитики Info Sapiens.
При этом они уточняют, что улучшение ожиданий развития экономики в первом квартале этого года связаны с оптимистичными надеждами относительно результатов президентских выборов. А в марте украинцы высказали пессимизм в отношении ожидаемого роста экономики страны в ближайший год - показатель соответствующего индекса снизился на 4,5 пункта - до 60,7, указывается в материалах исследования.
Мартовский показатель индекса ожидаемой динамики безработицы вырос по отношению к февралю на 5,4 пункта - до 129. На 5,3 пункта повысился индекс девальвационных ожиданий - до 151,2.
Индекс инфляционных ожиданий прибавил 2,2 пункта в марте и достиг 184,5.
Украинцы в марте также были менее склонны делать крупные покупки - соответствующий индекс сократился на 2,2 пункта, до 75,1.
Негативный тренд также коснулся ожидаемых изменений материального положения - соответствующий индекс снизился на 2,1 пункта, достигнув уровня 61,2.
В целом индекс экономических ожиданий в марте вырос на 1,4 пункта - до 68,1.
С июня 2000 года GfK Ukraine проводила исследование домашних хозяйств для определения потребительских настроений в Украине, с 2019 года его проводит Info Sapiens при содействии Dragon Capital. Опрашивается 1 тыс. респондентов.
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