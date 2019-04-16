Завод «Часовоярские автобусы» в 2018 г. нарастил чистую прибыль вдвое

АО "Завод "Часовярские автобусы" (Донецкая обл.), выпускающий автобусы малого класса "Рута", в 2018 году получил чистую прибыль в размере 14,6 млн грн, что вдвое больше, чем в 2017 году.

Согласно опубликованной в прессе информации к повестке дня годового собрания акционеров 26 апреля, нераспределенная прибыль к началу текущего года составляла 131,18 млн грн (годом ранее - 239,37 млн грн).

В повестку дня собрания внесен вопрос о распределении полученной в прошлом году прибыли. Согласно проекту решения собрания, прибыль планируется оставить нераспределенной.

За 2018 год завод почти втрое нарастил текущие обязательства на 27,3% - до 4,62 млн грн, а долгосрочные не сформировались.

Суммарная дебиторская задолженность АО за год выросла в 5 раз - до 11,76 млн грн, а активы в целом сократились на 43,7%, до 138,61 млн грн.

Завод "Часовоярские автобусы основан в 1958 году, первоначально специализировался на капитальном ремонте автомобилей ГАЗ и ЗИЛ В 1995 году освоил выпуск микроавтобусов на шасси ГАЗ, а с 2003 года начал выпуск автобусов "Рута" на удлиненном шасси "ГАЗели".

В конце 2016 года завод освоил выпуск новой модели автобуса вагонной компоновки на шасси Ashok Leyland, а летом 2017 года представил первый 24-местный автобус на шасси Ford Transit.

Как сообщалось, в 2018 году завод увеличил выпуск автобусов на 19% к 2017 году, до 107 ед., при приросте общеукраинского производства автобусов всех классов на 2,5% до 824 ед.

В 2017 году чистый доход предприятия вырос на 27,8% к предыдущему году, до 77,3 млн грн, чистая прибыль выросла на 33,7%, до 25 млн грн.

По данным НКЦБФР по состоянию на 3 квартал 2018 года основными акционерами компании являются братья Алексей и Александр Полосухины (глава и член набсовета), владеющие пакетами по 32,088% акций АО, а также инвесткомпания "Финансова фортеця" (12,86%).



