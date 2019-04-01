В Киеве отменили ограничение скорости движения в 50 км/ч на 17 улицах

Киевский городской совет увеличил минимальную скорость движения транспорта на 17 улицах столицы, говорится в распоряжении Киевгорсовета.

Согласно документу, минимальную скорость движения увеличили с 50 км/ч до 80 км.

"Для комфорта и удобства водителей, мы определили перечень автодорог, где в период с 1 апреля до 1 ноября можно двигаться со скоростью до 80 км/ч. Эти 17 участков являются приспособленными для более интенсивного трафика, поскольку не имеют наземных пешеходных переходов и пересечений транспортных потоков в одном уровне", - отмечается в распоряжении.

В частности увеличили скорость движения на следующих участках:

* просп. Победы (от Воздухофлотского путепровода до ул. Чернобыльской);

* Большая Кольцевая дорога (от ул. Городской до пересечения с ул. Газопроводной и от ул. Газопроводной до Минского проспекта);

* ул. Городская (от ул. Стеценко до Гостомельского шоссе при условии проведения капитального ремонта проезжей части);

* Кольцевая дорога (от пр. Победы до ул. Трублаини);

* Автодорога Р-69 (от ул. Озерной в черте Киева);

* просп. Бандеры (от просп. Оболонский до Московского моста);

* просп. Ватутина (от Московского моста до Керченской площади);

* ул. Набережно-Рыбацкая (от Гаванского моста до ул. Электриков);

* Надднепрянское шоссе;

* Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);

* Столичное шоссе (до ул. Ак. Заболотного);

* ул. Саперно-Слободская (от ул. Н. Гринченко до Южного моста);

* просп. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади);

* просп. Броварской (от просп. Освободителей до ул. Братиславской и от ул. Киото до конца населенного пункта "Киев" при условии проведения капитального ремонта проезжей части);

* бул. Перова (от ул. Воскресенской до ул. А. Навои);

* ул. О. Телиги (от ул. Ольжича до ул. Кирилловской);

* просп. Соборности (при установке распределительного транспортного ограждения).