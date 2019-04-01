Финансовые новости
- |
- 01.04.19
- |
- 21:15
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В Киеве отменили ограничение скорости движения в 50 км/ч на 17 улицах
17:32 01.04.2019 |
---
Киевский городской совет увеличил минимальную скорость движения транспорта на 17 улицах столицы, говорится в распоряжении Киевгорсовета.
Согласно документу, минимальную скорость движения увеличили с 50 км/ч до 80 км.
"Для комфорта и удобства водителей, мы определили перечень автодорог, где в период с 1 апреля до 1 ноября можно двигаться со скоростью до 80 км/ч. Эти 17 участков являются приспособленными для более интенсивного трафика, поскольку не имеют наземных пешеходных переходов и пересечений транспортных потоков в одном уровне", - отмечается в распоряжении.
В частности увеличили скорость движения на следующих участках:
* просп. Победы (от Воздухофлотского путепровода до ул. Чернобыльской);
* Большая Кольцевая дорога (от ул. Городской до пересечения с ул. Газопроводной и от ул. Газопроводной до Минского проспекта);
* ул. Городская (от ул. Стеценко до Гостомельского шоссе при условии проведения капитального ремонта проезжей части);
* Кольцевая дорога (от пр. Победы до ул. Трублаини);
* Автодорога Р-69 (от ул. Озерной в черте Киева);
* просп. Бандеры (от просп. Оболонский до Московского моста);
* просп. Ватутина (от Московского моста до Керченской площади);
* ул. Набережно-Рыбацкая (от Гаванского моста до ул. Электриков);
* Надднепрянское шоссе;
* Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);
* Столичное шоссе (до ул. Ак. Заболотного);
* ул. Саперно-Слободская (от ул. Н. Гринченко до Южного моста);
* просп. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади);
* просп. Броварской (от просп. Освободителей до ул. Братиславской и от ул. Киото до конца населенного пункта "Киев" при условии проведения капитального ремонта проезжей части);
* бул. Перова (от ул. Воскресенской до ул. А. Навои);
* ул. О. Телиги (от ул. Ольжича до ул. Кирилловской);
* просп. Соборности (при установке распределительного транспортного ограждения).
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Дуализм Зеленского. Порошенко будет сражаться во втором туре с Путиным и Коломойским
|Зеленский и олигархи. Сможет ли Коломойский договориться со всеми перед вторым туром
|Перетерпел. Кусает ли сейчас локти Вакарчук и что ему делать?
|Пятипроцентные демократы. Чем обернутся выборы президента для Гриценко и Ляшко
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :