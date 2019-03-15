НАБУ отстранило двоих детективов на время расследования дела о незаконных схемах в «оборонке»

Двое детективов Национального антикоррупционного бюро Украины, имена которых упоминались в журналистском расследовании Bihus.info, отстранены от исполнения обязанностей на время проведения служебного расследования, сообщает НАБУ.

"Двое детективов, упомянутых в журналистском расследовании, отстранены на время проведения служебного расследования. Такое решение принял директор НАБУ Артем Сытник с учетом общественного резонанса и после консультаций с членами Совета общественного контроля НАБУ и управления внутреннего контроля НАБУ", - говорится в сообщении Бюро, размещенном в соцсети Facebook в четверг.

"Для максимальной эффективности служебного расследования и минимизации вероятного влияния и рисков, я принял решение отстранить детективов, задействованных в подготовке писем, обнародованных журналистами Bihus.info. Убежден, в ситуации, которая сложилась, необходимо взвешенно подойти к анализу фактов. По завершению результаты служебного расследования мы передадим в ГБР и проинформируем об этом общественность", - отметил А.Сытник.

Как сообщалось, в финальной серии расследования, обнародованной вечером 11 марта, журналисты команды расследований Bihus.info (программа "Наши гроши") утверждают, что и налоговой администрации, и военной прокуратуре, и НАБУ было известно о наличии незаконных схем в оборонном комплексе.

В частности, они продемонстрировали осведомленность НАБУ о наличии незаконных схем в оборонном комплексе. В сюжете речь идет о том, что фигурант их расследований Виталий Жуков требовал от другого фигуранта - Андрея Рогозы, - решения вопроса на уровне заместителя директора НАБУ Гизо Углавы об "ошибочном внесении" в список фиктивных фирм "Оптимумспецдеталь". Компания была внесена в список из-за подозрительных контрактов с Харьковским бронетанковым заводом - НАБУ проводило расследование по закупкам этого завода, а "Оптимумспецдеталь" продавала заводу танковые прицелы. Журналисты утверждают, что А.Рогоза впоследствии получил письмо за подписью Г.Углавы, в котором в перечне подозрительных компаний нет "Оптимумспецдеталь".

Авторы расследования посчитали, что Харьковский бронетанковый завод покупал прицелы с переплатой в три раза. После вычеркивания НАБУ компании "Оптимумспецдеталь" из списка завод продолжил покупать прицелы, что нанесло ущерб оборонному бюджету еще на 13 млн грн.

12 марта в ГБР сообщили, что следователи центрального аппарата ГБР начали досудебное расследование по материалам журналистского расследования под названием "За сколько сливали дела по оборонке. Роль НАБУ, СБУ и прокуратуры (тайная переписка, ч.4-5)".

Как написала первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко на своей странице в Facebook, расследование ведется по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

Впоследствии в НАБУ заявили, что Управление внутреннего контроля НАБУ еще до выхода последнего выпуска программы "Наши гроши" о коррупции в государственном концерне "Укроборонпром" начало служебное расследование по фактам возможных неправомерных действий работников Бюро, связанных с фигурантами журналистского расследования, в настоящее время служебное расследование продолжается.

