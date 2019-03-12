Аудиторы в Великобритании могут отказаться от использования термина «клиент» - FT

KPMG первой из "большой четверки" аудиторских фирм в Великобритании официально отказалась от использования термина "клиент" для тех компаний, которые она проверяет из-за критики, связанной с качеством аудита и потенциальным конфликтом интересов, пишет Financial Times.

Теперь сотрудники KPMG должны писать и говорить "проверяемая компания" или "объект аудита". По данным FT, эти правила действуют для британских операций KPMG с ноября прошлого года.

Тем самым председатель KPMG UK Билл Майкл пытается закрепить в сознании мысль, что конечными клиентами фирмы являются акционеры тех компаний, где она проводит аудиторские проверки, а не их топ-менеджеры.

PwC, EY и Deloitte сообщили, что пока не ввели подобных процедур для описания проверяемых юридических лиц. Вместе с тем в PwC и Deloitte изданию заявили, что неофициально они уже два года рекомендуют аудиторам избегать слова "клиент", но процедура не формализована.

Deloitte при этом составила специальные официальные рекомендации для аудиторов, в которых напоминается, что фирма несет ответственность перед акционерами проверяемых компаний.

"Мы признаем различия, которые подчеркивает использование термина "объект аудита", и поддерживаем такую практику. Однако важны не только формулировки, но культура и ментальность в целом, и именно на них продолжает делать упор наша фирма", - заявили FT в Deloitte.

Один из старших партнеров EY в Великобритании также высказался в поддержку такого подхода.

Глава Института дипломированных бухгалтеров Англии и Уэльса (ICAEW) Майкл Изза заявил в январе на слушаниях в британском парламенте, что отход аудиторов от использования термина "клиент" поможет улучшить качество аудиторских проверок.

