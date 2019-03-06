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Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 05.03.19
10:54 06.03.2019 |
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Украинский индекс межбанковских ставок (% годовых).
|дата
|Кредит и депозит бланковые
|Договора своп (с $)
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|01.03
|16.3685
|14.2527
|04.03
|16.4060
|14.5664
|05.03
|16.4400
|14.7961
Данные НБУ.
Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.
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