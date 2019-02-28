Финансовые новости
- |
- 28.02.19
- |
- 11:08
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
«Днепроспецсталь» и турецкие специалисты изменили конструкцию заливочных ковшей для увеличения срока службы
10:52 28.02.2019 |
---
Работники электрометаллургического завода "Днепроспецсталь" (Запорожье) совместно с представителями компании "NIKROTEK" (Турция) изменили конструкцию цапфы заливочных ковшей КС-70, что позволит продлить срок эксплуатации одного ковша в два-пять раз.
Как сообщается в информации предприятия со ссылкой на начальника отдела оборудования Игоря Богданова в среду, на завод уже доставлены два новых заливочных ковша.
"Конструкционно подвергся изменению только узел цапфы. Однако, такое изменение позволяет увеличить жизненный цикл ковша в несколько раз. Ранее цапфы - узлы, за которые производится крепление ковша крюками - имели конструкцию, не позволяющую производить их замену. (...) Данную конструкционную особенность удалось изменить благодаря сотрудничеству специалистов СПЦ-2, ЦЗЛ, ПКО, отдела оборудования и компании "NIKROTEK" (Турция). В частности, в пилотной партии ковшей, состоящей из двух заливочных ковшей КС-70, уже применена конструкция цапфы позволяющая замену данного узла", - пояснил И.Богданов, которого цитирует пресс-центр предприятия.
По его словам, применение новой конструкции узла цапфы, позволит продлить срок эксплуатации одного ковша в два-пять раз.
В планах завода постепенная замена всех заливочных и разливочных ковшей, которые эксплуатируются в СПЦ-2. Замена будет производиться по мере износа парка ранее приобретенных ковшей и производственной необходимости.
Ковш заливочный в СПЦ-2 предназначен для перемещения жидкого металла от сталеплавильного агрегата к агрегату газокислородного рафинирования (конвертеру) с последующей заливкой жидкого металла в конвертер.
Как сообщалось, "Днепроспецсталь" в 2018 году нарастила выпуск товарной продукции на 17,7% по сравнению с 2017 годом - до 9 млрд 635,547 млн грн в действующих ценах. Завод в прошлом году сократил выплавку стали на 4,5% по сравнению с 2017 годом - до 247,028 тыс. тонн, выпуск проката снизился на 3,9% - до 162,638 тыс. тонн.
"Днепроспецсталь" - единственный в Украине производитель сортового проката и поковки из специальных марок стали: нержавеющей, инструментальной, быстрорежущей, подшипниковой, конструкционной, а также из жаропрочных сплавов на основе никеля.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|НБУ намерен снизить граничную сумму расчета наличными субъектов хозяйствования с физлицами с 50 тыс. гривен до 15 тыс.
ТОП-НОВОСТИ
|Банкиры не могут раскачать курс доллара на межбанке – мешают покупатели гособлигаций
|НАБУ о решении КС: Будут закрыты уголовные производства о незаконном обогащении, возобновление расследований невозможно
|КС обнародовал решение о признании неконституционной статьи Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении
|Скандальная статья: Что у Порошенко будут делать с незаконным обогащением
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :