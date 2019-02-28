«Днепроспецсталь» и турецкие специалисты изменили конструкцию заливочных ковшей для увеличения срока службы

Работники электрометаллургического завода "Днепроспецсталь" (Запорожье) совместно с представителями компании "NIKROTEK" (Турция) изменили конструкцию цапфы заливочных ковшей КС-70, что позволит продлить срок эксплуатации одного ковша в два-пять раз.

Как сообщается в информации предприятия со ссылкой на начальника отдела оборудования Игоря Богданова в среду, на завод уже доставлены два новых заливочных ковша.

"Конструкционно подвергся изменению только узел цапфы. Однако, такое изменение позволяет увеличить жизненный цикл ковша в несколько раз. Ранее цапфы - узлы, за которые производится крепление ковша крюками - имели конструкцию, не позволяющую производить их замену. (...) Данную конструкционную особенность удалось изменить благодаря сотрудничеству специалистов СПЦ-2, ЦЗЛ, ПКО, отдела оборудования и компании "NIKROTEK" (Турция). В частности, в пилотной партии ковшей, состоящей из двух заливочных ковшей КС-70, уже применена конструкция цапфы позволяющая замену данного узла", - пояснил И.Богданов, которого цитирует пресс-центр предприятия.

По его словам, применение новой конструкции узла цапфы, позволит продлить срок эксплуатации одного ковша в два-пять раз.

В планах завода постепенная замена всех заливочных и разливочных ковшей, которые эксплуатируются в СПЦ-2. Замена будет производиться по мере износа парка ранее приобретенных ковшей и производственной необходимости.

Ковш заливочный в СПЦ-2 предназначен для перемещения жидкого металла от сталеплавильного агрегата к агрегату газокислородного рафинирования (конвертеру) с последующей заливкой жидкого металла в конвертер.

Как сообщалось, "Днепроспецсталь" в 2018 году нарастила выпуск товарной продукции на 17,7% по сравнению с 2017 годом - до 9 млрд 635,547 млн грн в действующих ценах. Завод в прошлом году сократил выплавку стали на 4,5% по сравнению с 2017 годом - до 247,028 тыс. тонн, выпуск проката снизился на 3,9% - до 162,638 тыс. тонн.

"Днепроспецсталь" - единственный в Украине производитель сортового проката и поковки из специальных марок стали: нержавеющей, инструментальной, быстрорежущей, подшипниковой, конструкционной, а также из жаропрочных сплавов на основе никеля.



