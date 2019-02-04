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НБУ разрешил операторам почтовой связи осуществлять перевод средств в гривне
11:27 04.02.2019 |
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Национальный банк распространил на операторов почтовой связи порядок выдачи и отзыва лицензии на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов и предусмотрел возможность предоставления им такой лицензии.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
Такое решение обусловлено введением в действие закона о валюте, которым установлено право операторов почтовой связи предоставлять финансовые услуги по переводу средств, если они являются валютными операциями, на основании лицензии Национального банка.
Условием для получения оператором почтовой связи лицензии на валютный перевод является предоставление им услуг по переводу средств в гривне.
Эта лицензия позволит операторам почтовой связи предоставлять услуги по переводу средств в национальной валюте без открытия счетов.
Это будет способствовать расширению доступа населения к финансовым услугам и увеличению количества пользователей таких услуг.
Постановлением №25 также установлены требования к операторам почтовой связи в части структуры собственности, деловой репутации, профессиональной пригодности и финансового состояния.
Соответствующее постановление вступает в силу с 7 февраля 2019 года.
Как сообщали Українські Новини, Национальный банк решил выдавать валютные лицензии операторам почтовой связи для валютообменных операций в рамках валютной либерализации.
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