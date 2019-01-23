Ватикан уступил Пекину частичный контроль над китайской католической церковью

Папа Римский Франциск передал частичный контроль над китайской католической церковью Коммунистической партии Китая (КПК), согласившись наделить партию значительными полномочиями по кадровым вопросам, написал эксперт Gatestone Institute Лоуренс Франклин.

После десятилетий отказа предоставить Китаю право назначать католических епископов в качестве условия для нормализации отношений, Ватикан в прошлом году договорился с КПК о совместном назначении епископов для руководства католическими епархиями.

Согласие церкви дает Пекину полномочия назначать епископов, политически приемлемых для КПК. Предоставляя Китаю это право, Ватикан косвенно признает легитимность контроля КПК над "Китайской патриотической католической ассоциацией" (КПКА), отмечает Франклин.

Папа Франциск также восстановил несколько проправительственных епископов, которых Ватикан когда-то отлучил, потому что они согласились следовать директивам коммунистического Китая, отказавшись от своей верности церкви в Риме. Наконец, бюрократия Святого престола также приняла требование Пекина о сокращении и реструктуризации 137 епархий католической церкви по всему Китаю.

После серии недавних встреч между Святейшим престолом и Государственным управлением Китая по делам религий Папа Франциск направил в середине декабря делегацию для встречи с ведущими епископами "подпольной церкви", поддерживающей Ватикан, и китайскими правительственными чиновниками. Делегация, как сообщалось, отправилась в Китай, чтобы предпринять "практические шаги" по реализации временного соглашения, достигнутого Святейшим престолом с Китаем.

Папская директива предписывала по крайней мере двум видным католическим епископам "подпольной церкви" уйти в отставку или разделить свои официальные обязанности с епископами, утвержденными КПК. Хотя точная формулировка письма Святого Престола остается неизвестной, некоторые наблюдатели назвали несколько возможных причин для уступки. Во-первых, церковь, вероятно, должна устранить путаницу среди католиков в Китае по поводу раскола между епископами, одобренными Ватиканом и Пекином.

Еще одна возможная причина кажущейся гибкости позиции Ватикана заключается в том, что для улучшения пастырского попечения о верующих католиках необходим компромисс между церковью и государством.

Однако решение Ватикана не обнародовать текст письма может свидетельствовать о том, что режим также требует, чтобы Святой Престол разорвал отношения с Тайванем, прежде чем он сможет нормализовать отношения с Китаем, пишет Франклин.

Это предположение, по его словам, основано на характере предыдущих соглашений Пекина, устанавливающих двусторонние отношения с другими странами. Условия, по которым государства, желающие официально установить связи с Китаем, должны сначала разорвать дипломатические отношения с Тайванем, Пекин называет политикой "одного Китая".