Westinghouse предоставит Украине свою технологию производства ядерного топлива для строительства завода - Насалик

Украина получила разрешение американской Westinghouse на использование технологии производства ядерного топлива при строительстве завода.

Об этом сообщил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик на "часе вопросов к правительству" в Верховной Раде в пятницу.

Сегодня исключительно компания Westinghouse и российская "ТВЭЛ" владеют технологией производства топлива для реакторов типа ВВЭР, которыми оборудованы украинские атомные электростанции.

Таким образом, уже через три года завод может быть построен, сказал министр. "То есть за пределами Украины останется лишь обогащение урана, которое мы осуществлять не можем, поскольку утратили статус ядерного государства", - добавил И.Насалик.

До аннексии Россией Крыма Украина планировала строительство в Кировоградской области завода по фабрикации ядерного топлива на основе технологии российской топливной компании "ТВЭЛ". Было создано ЧАО "Завод по производству ЯТ", в котором украинскому госконцерну "Ядерное топливо" принадлежит 50% + 1 акция в предприятии, "ТВЭЛ" - 50% - 1 акция.

Предполагалось, что завод уже в 2015 году приступит к производству ТВЭЛов и ТВС, а также циркониевых комплектующих и комплектующих из нержавеющей стали, в 2020 году - к изготовлению топливных порошков и таблеток. Общая стоимость строительства завода оценивалась в $450 млн.

Однако проект был "заморожен".

В прошлом году китайская China Nuclear Energy Industry Corporation (CNEIC) заявила о намерении выкупить долю российского "ТВЭЛ" в украинском проекте по строительству завода. CNEIC может не только выкупить российскую долю в проекте, но и обеспечить полное финансирование строительства завода.

Украинская сторона также намерена добиваться возврата "ТВЭЛом" $5,2 млн предоплаты, которую российская компания от Украины получила за изготовление оборудования для будущего завода.

Вместе с тем, в отчете "ТВЭЛ" за 2017 год было заявлено, что компания готова вернуться к реализации проекта в Украине на прежних условиях.