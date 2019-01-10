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Справочный курс гривни опустился на 15,59 коп. до 28,2752 грн
12:31 10.01.2019 |
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Национальный банк понизил справочный курс гривни, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 15,59 коп. до 28,2752 UAH/USD.
В предыдущий торговый день НБУ понизил справочное значение официального курса гривни на 9,56 коп. до 28,1193 UAH/USD.
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