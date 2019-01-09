EY: из Великобритании выведено свыше $1 трлн в ожидании Brexit

Банки и финансовые компании в ожидании Brexit вывели из Великобритании операции, персонал и активы клиентов общей стоимостью свыше $1 трлн (около 800 млрд фунтов стерлингов), подсчитала EY. Так финансисты готовятся к выходу страны из ЕС.

Консалтинговая компания EY изучала открытые данные 222 крупнейших организаций британского рынка финансовых услуг с июня 2016 г., когда был проведен референдум о Brexit.

Ряд банков и компаний не раскрывали планы перевода операций из Великобритании.

"Оценку вывода можно назвать скромной с учетом того, что активы только одного банковского сектора Великобритании оцениваются в 8 трлн фунтов, и она может стать больше по мере продвижения к Brexit", - подчеркнули эксперты.

"У финансовых компаний и банков не остается иного выбора, кроме как готовиться к сценарию Brexit без соглашения", - заявил руководитель практики EY в секторе финансовых услуг в Великобритании Омар Али.

По данным на конец ноября 2018 г., 36% компаний и банков заявили о планах перенести часть операций из Лондона в другие европейские столицы согласно опросу EY.

Среди них 55% опрошенных банков, инвестбанков, брокерских компаний, а также 44% управляющих компаний и 42% страховых групп.

30% компаний и банков заявили о планах перевести бизнес в Дублин, Люксембург, Франкфурт и Париж.

8 января 2019 г. депутаты палаты общин проголосовали за ограничение полномочий британского кабмина. Поправки к правительственному бюджетному законопроекту ограничат финансовые полномочия правительства Великобритании, в случае если страна покинет Евросоюз без сделки, сообщали "Вести.Экономика".

303 депутата палаты общин британского парламента поддержали внесение поправок в бюджетный законопроект, которые ограничат ряд финансовых полномочий правительства Великобритании в случае Brexit без сделки.

Инициатор поправок, депутат от партии тори Иветт Купер, заявил, что они позволят снизить вероятность "хаотического и разрушительного" сценария выхода Великобритании из состава ЕС, к которому страна плохо готова.

Поправки, в частности, касаются ежегодно принимаемого закона о финансах, регулирующего вопросы доходной части британского бюджета. В документе в этом году был прописан ряд изменений, которые кабмину придется внести в процедуры сбора налогов, в случае если сделку так и не удастся заключить. В случае же если поправки будут одобрены, правительство сможет сделать это только с согласия парламента или же если попросит Брюссель о переносе дате выхода Великобритании из ЕС на более поздний срок.

Поправки, по словам представителей кабмина, станут "обузой, но не катастрофой". Так, The Daily Telegraph отмечает, что фактически изменения не помешают правительству ни собирать ключевые налоги, ни пересматривать их ставки, но они создадут лишние сложности для Терезы Мэй.

Сами авторы инициативы предполагают, что, во-первых, поправки напомнят консервативному правительству о необходимости считаться с мнением рядовых депутатов, во-вторых, они рассчитывают, что кабмин после такого шага приложит максимум усилий, для того чтобы исключить худший сценарий Brexit.

Как отмечают британские политические обозреватели, итоги голосования палаты общин, при котором был достигнут перевес в пользу поправок (303 голоса против 296), свидетельствуют о слабости кабинета Мэй накануне ключевого голосования по проекту сделки Лондона с Брюсселем. Этот проект не пользуется широкой поддержкой палаты общин, а судя по результатам голосования, большая часть депутатов настроена против выхода из ЕС без сделки, в принципе.