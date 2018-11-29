ГПЗКУ с начала 2018/2019 МГ выполнила 55% плана по объему заготовки зерновых

Филии ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ) с начала 2018/2019 маркетингового года (МГ, июль-июнь) приняли на хранение 1,52 млн тонн зерна нового урожая.

Согласно сообщению на сайте госкорпорации, это составляет 55% запланированного на текущий маркетинговый год объема заготовки зерновых.

В ГПЗКУ указали на то, что предпосылок для дефицита зерна нет, и корпорация намерена выполнить планы маркетингового года по хранению, закупке и экспорту зерновых культур.

ГПЗКУ создана правительством Украины в августе 2010 года. В ее состав входит разветвленная сеть филиалов - линейные и портовые элеваторы, мельницы, комбикормовые и крупяной заводы. Суммарно 53 подразделения-филиала ГПЗКУ могут хранить 3,75 млн тонн зерновых, в том числе суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов составляют около 2,5 млн тонн зерновых грузов в год.

ГПЗКУ по итогам 2017 года увеличила чистый убыток почти в 1,7 раза по сравнению с 2016 годом - до 1,398 млрд грн. Ее чистый доход от реализации сократился на 20,5% - до 10,415 млрд грн.