Коломойский о Донбассе: «При чем тут Путин? В вопросе Донбасса все зависит от нас. Мы воюем сами с собой»

"При чем тут Путин? В вопросе Донбасса все зависит от нас. Мы воюем сами с собой", - сказал бизнесмен Игорь Коломойский в интервью журналистке Соне Кошкиной на ее YouTube канале в ответ на вопрос о том, как Украине вернуть Донбасс, передают Українськi Новини.

Фактически он выступил за переговоры украинских властей с представителями сепаратистов Донбасса, не уточнив, кто это должен быть и не назвав прямо, что стороной переговоров должны быть именно руководители самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые украинские власти считают террористическими организациями.

"Как вернуть Донбасс? Нужно с ними о чем-то договориться. С теми, кто там есть", - сказал Коломойский.

В то же время бизнесмен считает, что Украина все же вернет контроль над Донбассом в ближайшее время, в отличие от Крыма.

"Донбасс Украина должна вернуть в обозримом, скором будущем. С Крымом будет потяжелее, но тоже в конечном итоге..." - сказал Коломойский, не успев полностью закончить предложение о Крыме, поскольку Кошкина перебила его уточняющим вопросом о Донбассе.

При этом Коломойский не считает, что сепаратистами руководит Президент России Владимир Путин.

"Разговоры о том, что там сидит Путин и все командует - это смешно. Я знаю ситуацию изнутри, это никакой не Путин.

Путину это обуза не нужна. Ему выгоднее было бы интегрировать Донбасс обратно в Украину, чтобы разрушать ее изнутри. Так Донбасс ему никакой радости не приносит, кроме геморроя", - сказал бизнесмен.

При этом Коломойский считает, что Путин не позволит Украине вернуть контроль над Донбассом военным путем.

Он добавил, что следующий Президент Украины сможет решать вопрос Донбасса "с чистого листа".

Как сообщали Українськi Новини, ранее руководство России неоднократно заявляло, что конфликт на Донбассе может быть разрешен только в результате прямых переговоров Украины и так называемых ДНР и ЛНР.

Руководство Украины считает такие переговоры недопустимыми, расценивая ДНР и ЛНР как террористические организации.