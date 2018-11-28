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ГПЗКУ с начала 2018/2019 МГ увеличила объем реализации муки и отрубей на внутреннем рынке более чем в 1,5 раза
07:48 28.11.2018 |
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ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ) за четыре месяца текущего маркетингового года (июль-октябрь 2018 года) нарастила объем реализации муки и отрубей на внутренний рынок более чем в 1,5 раза - до 36,3 тыс. тонн.
Согласно сообщению на сайте госкорпорации, увеличение объема реализации достигнут за счет гибкой ценовой политики, удачного расположения предприятий и оптимизации логистики и эффективному использованию собственных производственных мощностей.
Более 65% контрагентов ГПЗКУ на внутреннем рынке - производители готовой продукции (макаронные фабрики, хлебозаводы, пекарни).
В ближайшее время ГПЗКУ планирует войти в розничные сети Украины с продукцией переработки уже под собственной торговой маркой.
ГПЗКУ создана правительством Украины в августе 2010 года. В ее состав входит разветвленная сеть филиалов - линейные и портовые элеваторы, мельницы, комбикормовые и крупяной заводы. Суммарно 53 подразделения-филиала ГПЗКУ могут хранить 3,75 млн тонн зерновых, в том числе суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов составляют около 2,5 млн тонн зерновых грузов в год.
ГПЗКУ по итогам 2017 года увеличила чистый убыток почти в 1,7 раза по сравнению с 2016 годом - до 1,398 млрд грн. Ее чистый доход от реализации сократился на 20,5% - до 10,415 млрд грн.
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