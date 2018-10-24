Финансовые новости
- |
- 24.10.18
- |
- 08:42
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Fitch подтвердило РДЭ «Кернела» на уровне «B+», прогноз «стабильный»
07:40 24.10.2018 |
---
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Kernel Holding S.A.
(Люксембург, холдинговая структура группы "Кернел") в национальной и иностранной валютах на уровне "B+".
Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз по рейтингу "стабильный".
Рейтинг учитывает повышение долговой нагрузки компании и ожидания слабых операционных результатов по итогам финансового года, закончившегося в июне 2018 года. В то же время, Fitch положительно оценивает планы расширения "Кернела". Учитывая также хорошие взаимоотношения группы с банками, агентство ожидает, что прибыль "Кернела" в дальнейшем восстановится и долговая нагрузка снизится.
"Кернел" - крупнейший в мире производитель и экспортер подсолнечного масла, ведущий производитель и поставщик сельскохозяйственной продукции из региона Черноморского бассейна на мировые рынки. Вертикально интегрированная структура компании строится на тесно связанных между собой бизнес-сегментах: производство, экспорт и внутренние продажи подсолнечного масла; растениеводство; экспорт зерновых культур; предоставление услуг по хранению и перевалке зерна на элеваторах и портовых терминалах.
Земельный банк "Кернел" в Украине составляет 550 тыс. га.
Акции компании торгуются на Варшавской фондовой бирже с 2007 года.
Крупнейшим акционером "Кернел" через Namsen LTD является Андрей Веревский, который в октябре-декабре 2017 года увеличил свою долю с 38,13% до 39,47% (32,344 млн акций). Cascade Investment Fund (Каймановы о-ва), бенефициаром которой выступает сопредседатель депутатской группы "Видродження" Виталий Хомутынник, владеет 6,59% акций "Кернела".
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|«Евробляхеров» хотят обязать вносить финансовую гарантию
|Мошенники втянули ProZorro в скандал
|Потребнастроения украинцев в сентябре-2018 улучшились на фоне положительных ожиданий экономического роста
|Новая крымская победа: почему решение суда Швейцарии так важно для арбитражей против России
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :