Fitch подтвердило РДЭ «Кернела» на уровне «B+», прогноз «стабильный»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Kernel Holding S.A.

(Люксембург, холдинговая структура группы "Кернел") в национальной и иностранной валютах на уровне "B+".

Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз по рейтингу "стабильный".

Рейтинг учитывает повышение долговой нагрузки компании и ожидания слабых операционных результатов по итогам финансового года, закончившегося в июне 2018 года. В то же время, Fitch положительно оценивает планы расширения "Кернела". Учитывая также хорошие взаимоотношения группы с банками, агентство ожидает, что прибыль "Кернела" в дальнейшем восстановится и долговая нагрузка снизится.

"Кернел" - крупнейший в мире производитель и экспортер подсолнечного масла, ведущий производитель и поставщик сельскохозяйственной продукции из региона Черноморского бассейна на мировые рынки. Вертикально интегрированная структура компании строится на тесно связанных между собой бизнес-сегментах: производство, экспорт и внутренние продажи подсолнечного масла; растениеводство; экспорт зерновых культур; предоставление услуг по хранению и перевалке зерна на элеваторах и портовых терминалах.

Земельный банк "Кернел" в Украине составляет 550 тыс. га.

Акции компании торгуются на Варшавской фондовой бирже с 2007 года.

Крупнейшим акционером "Кернел" через Namsen LTD является Андрей Веревский, который в октябре-декабре 2017 года увеличил свою долю с 38,13% до 39,47% (32,344 млн акций). Cascade Investment Fund (Каймановы о-ва), бенефициаром которой выступает сопредседатель депутатской группы "Видродження" Виталий Хомутынник, владеет 6,59% акций "Кернела".