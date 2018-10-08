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Власти США заморозили американские активы Дерипаски, включая дома в Вашингтоне и Нью-Йорке - газета The New York Post
10:23 08.10.2018 |
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Власти США в рамках действующих санкций заморозили американские активы российского бизнесмена Олега Дерипаски, в частности, принадлежащие ему дома в Вашингтоне и Нью-Йорке, сообщила в понедельник газета The New York Post со ссылкой на представителей Минфина США.
"Вашингтон заморозил активы Дерипаски в США, включая большие особняки на Манхэттене и в Вашингтоне. По информации представителей Минфина, федеральные власти также ведут с ним переговоры о том, чтобы он отказался от некоторых своих проводимых из Европы операций, чтобы эти операции не оказались под санкциями", - пишет издание.
The New York Post отмечает, что дом в одном из престижных районов Нью-Йорка О.Дерипаска купил в 2008 году за $42,5 млн. Данных о вашингтонском особняке газета не приводит.
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